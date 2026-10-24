Chitrakoot News: ट्रेन में यात्रियों को बेहोश कर करते थे चोरी, दो गिरफ्तार

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जीआरपी अनुभाग झांसी के एसपी विपुल कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर मादक पदार्थ तस्करी और जहरखुरानों के खिलाफ अभियान चल रहा है। मुखबिर की सूचना पर मानिकपुर जीआरपी और आरपीएफ ने बांसा पहाड़ स्टेशन पर दो संदिग्धों को पकड़ा। पहचान अजय निषाद निवासी जोगियापुर, थाना कोतवाली, जौनपुर और सलीम निवासी जाफराबाद, जौनपुर के रूप में हुई।अजय के पास से 13 गोलियां (कीमत करीब 3630 रुपये) और सलीम के पास से 14 गोलियां (कीमत करीब 4000 रुपये) मिलीं।पुलिस के मुताबिक आरोपी चलती ट्रेन में यात्रियों को नशीली गोलियां खिलाकर बेहोश कर देते थे और सामान चोरी कर लेते थे। दोनों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है।