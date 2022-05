{"_id":"627563a6d6067a1d840fde48","slug":"theft-along-with-the-breaking-of-tendu-leaves-chitrakoot-news-knp6952935101","type":"story","status":"publish","title_hn":"Theft along with the breaking of tendu leaves","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Theft along with the breaking of tendu leaves

कानपुर ब्यूरो

Updated Fri, 06 May 2022 11:36 PM IST Updated Fri, 06 May 2022 11:36 PM IST

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

चित्रकूट/मानिकपुर। जिले के पाठा क्षेत्र में इन दिनों तेंदू पत्ता की तोड़ान जारी है। इसकी चोरी भी हो रही है। प्रतिदिन हजारों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सपा व बसपा के कई नेताओं ने वन निगम के कर्मियों पर चोरी में सहयोग करने का आरोप लगाया है। यह तेंदू पत्ता बीड़ी बनाने के काम आता है।

बहिलपुरवा व मारकुंडी थाना क्षेत्र के जंगलों में तेंदू पत्ता की तोड़ान जारी है। सुबह शाम कई ग्रामीण भारी मात्रा में इसे चोरी छिपे ट्रेन व बसों से अन्य जिलों में ले जाकर बेच रहे हैं। सपा नेता एजाज हसन सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि यह राजस्व की चोरी कुछ वन निगम के अधिकारी कर्मचारियों की शह पर हो रही है। बसपा नेता लक्ष्मीप्रसाद पाल ने बताया कि बहिलपुरवा व मारकुंडी के जंगलों के अलावा ओहन, खोह, सरहट व माराचंद्रा से कई ग्रामीण बडे़ बंडल बनाकर बेचने ले जाते हैं।

वन निगम के डीएलएम पीएन त्रिवेदी ने बताया कि कई जगह से शिकायत मिली है। फड़ से चोरी रोकने के पूरे प्रयास हैं। जंगल से चोरी रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल खासकर महिला पुलिसबल न होने से परेशानी होती है। इस पर रोक लगाई जाएगी। वन निगम के अधिकारी कर्मचारियों के शामिल होने की बात अभी सामने नहीं आई है।