Chitrakoot News: भरतकूप में बाढ़ नहीं, लापरवाही से डूबा बाजार

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जहां पहाड़ से उतरा पानी और चोक नालियों के कारण मंदिर रोड तालाब बन गई है और नालियों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है।व्यापार मंडल अध्यक्ष रामबाबू गुप्ता ने कहा कि करीब 60 दुकानों और मकानों में पानी घुस गया है। राशन, किराना, कपड़ा सहित लाखों का सामान खराब हो गया है। एक दुकानदार का करीब दो लाख का नुकसान हुआ है। व्यापारियों का आरोप है कि कई बार लिखित में नाली सफाई और पहाड़ी पानी के निकास के लिए नाला बनाने की मांग की गई, पर सुनवाई नहीं हुई। बाढ़ के बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे।व्यापारियों ने तत्काल जेसीबी से नालियां खुलवाकर पानी निकासी और नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर बाजार बंद कर आंदोलन की चेतावनी दी है।इन लोगों की दुकानों व मकानों में घुसा पानीपानी पंकज मिश्रा, शिवशंकर लाल गुप्ता, भूरा गुप्ता, आशीष गुप्ता, राजेश गुप्ता, नेता साहू, मनोज साहू, रोहित साहू, विद्याधर गुप्ता, सुनील सोनी, छोटेलाल सोनी, जानकी शरण, रवि पांडेय, संदीप सोनी, अनीष खान, कुलदीप कुशवाहा, राजेश पटेल, रज्जन पटेल, शिवशंकर यादव, शिवकुमार सोनी, शंकर गुप्ता, डॉ सचान, संजू गुप्ता, खुशी ब्यूटी पार्लर, बुद्धविलास विश्वकर्मा, विपुल गुप्ता, ज्ञानेंद्र गुप्ता, पुष्पेंद्र गुप्ता, शिवांशु शुक्ला, बब्बू पटेल, श्यामा पटेल, अशोक पटेल, मनीष पटेल, राजा साहू, धनीराम गुप्ता, जितेंद्र पटेल, अरविंद गुप्ता, सत्येंद्र पटेल, राजेंद्र पटेल शामिल हैं।