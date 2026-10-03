Chitrakoot News: बैंक ने साइबर सेल को सौंपी खातों की डिटेल

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अब तक करीब 30 खातों से गलत लेनदेन की जानकारी मिली है। ग्रामीणों का अनुमान है कि 50 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ है।दुबारी गांव के बाबूजी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि राममनोहर और उसके साथियों ने 800 रुपये नकद और 1000 रुपये सरकार से मिलने का लालच दिया। इस झांसे में आकर 42 लोगों ने खाते खुलवाए। बाबूजी के खाते में पहले 4.14 लाख रुपये भेजे गए फिर निकाल लिए गए। उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं मिली।राममनोहर ने खाता खुलवाने के बाद पीड़ितों के आधार कार्ड से नए सिम निकलवाए। वह ओटीपी के लिए सिम अपने पास रखता था। पासबुक एक महीने बाद लौटाने का आश्वासन देता था। इसी सिम के जरिये वह ऑनलाइन लेनदेन करता था।पुलिस जांच में सामने आया कि वह प्रधानमंत्री जनकल्याणकारी योजना के नाम पर झांसे में लेता था। सइबर सेल ने बैंक से 30 खातों के लेनदेन की जानकारी मांगी थी। बैंक ने यह जानकारी साइबर सेल को भेज दी है।पुलिस ने अब तक छेदीलाल, बाबूजी, मनीता, रिंकी सहित 10 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। राममनोहर ने चार अन्य लोगों के साथ रकम ठिकाने लगाने की बात स्वीकार की है।