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Chitrakoot News: बैंक ने साइबर सेल को सौंपी खातों की डिटेल

Sat, 03 Oct 2026 11:05 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sat, 03 Oct 2026 11:05 PM IST
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The bank handed over account details to the cyber cell.
मऊ (चित्रकूट)। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के बीसी सेंटर से धोखाधड़ी के मामले में बैंक ने साइबर सेल को सभी मांगी गई जानकारी सौंप दी है। इससे जांच में तेजी आने की उम्मीद है।
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अब तक करीब 30 खातों से गलत लेनदेन की जानकारी मिली है। ग्रामीणों का अनुमान है कि 50 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ है।
दुबारी गांव के बाबूजी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि राममनोहर और उसके साथियों ने 800 रुपये नकद और 1000 रुपये सरकार से मिलने का लालच दिया। इस झांसे में आकर 42 लोगों ने खाते खुलवाए। बाबूजी के खाते में पहले 4.14 लाख रुपये भेजे गए फिर निकाल लिए गए। उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं मिली।
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राममनोहर ने खाता खुलवाने के बाद पीड़ितों के आधार कार्ड से नए सिम निकलवाए। वह ओटीपी के लिए सिम अपने पास रखता था। पासबुक एक महीने बाद लौटाने का आश्वासन देता था। इसी सिम के जरिये वह ऑनलाइन लेनदेन करता था।
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पुलिस जांच में सामने आया कि वह प्रधानमंत्री जनकल्याणकारी योजना के नाम पर झांसे में लेता था। सइबर सेल ने बैंक से 30 खातों के लेनदेन की जानकारी मांगी थी। बैंक ने यह जानकारी साइबर सेल को भेज दी है।

पुलिस ने अब तक छेदीलाल, बाबूजी, मनीता, रिंकी सहित 10 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। राममनोहर ने चार अन्य लोगों के साथ रकम ठिकाने लगाने की बात स्वीकार की है।
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