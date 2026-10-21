Chitrakoot News: वरासत के शस्त्र लाइसेंस में तेजी

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जिलाधिकारी की पहल पर वरासत एवं हस्तांतरण के आधार पर शस्त्र लाइसेंस प्रकरणों का प्राथमिकता पर निस्तारण किया जा रहा है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार 01 जनवरी 2026 को 217 आवेदन लंबित थे। इसके बाद 161 नए आवेदन और आए, जिससे कुल संख्या 378 हो गई। इनमें से अब तक 277 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।निस्तारित मामलों में वरासत के आधार पर 141 और हस्तांतरण के आधार पर 90 शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किए गए हैं जबकि पुलिस आख्या प्रतिकूल होने और पात्रता पूरी न होने के कारण 46 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। वर्तमान में 101 आवेदन अवशेष हैं।कलक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने स्वीकृत लाइसेंस धारकों को स्वयं अनुज्ञप्ति पुस्तिकाएं प्रदान कीं। उन्होंने कहा कि वैध विरासत का अधिकार मिलने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।