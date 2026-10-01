Chitrakoot News: गांधी जयंती पर बस्तियों में विशेष सफाई अभियान

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किसानों को दी चना-सरसों की खेती की जानकारी

चित्रकूट। बसिला गांव में छत्रपति साहू जी कृषि महाविद्यालय नरैन खेरा की ओर से किसानों को खरीफ फसल का प्रशिक्षण दिया गया।कृषि वैज्ञानिक रमेश कुमार ने किसानों को चना और सरसों की खेती की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले की मिट्टी चना व सरसों की खेती के लिए उपजाऊ है और बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है। उन्नत बीज, समय पर बुवाई और उचित सिंचाई से पैदावार बढ़ाई जा सकती है। इस मौके पर महाविद्यालय के प्रबंधक हरीशंकर सिंह सहित कई किसान मौजूद रहे। (संवाद) विज्ञापन

श्रद्धालुओं ने पुरखों को किया जल तर्पण

चित्रकूट। धर्मनगरी के रामघाट और मंदाकिनी के अन्य घाटों पर बुधवार को पितृ विसर्जन कार्यक्रम आयोजित हुआ।श्रद्धालुओं ने अपने पुरखों को जल तर्पण किया और पंडितों व गरीबों को दान दिया। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण से पितरों को मोक्ष मिलता है। इस मौके पर राकेश कुमार, सुनील सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। (संवाद) विज्ञापन विज्ञापन

किसानों को दी चना-सरसों की खेती की जानकारीचित्रकूट। बसिला गांव में छत्रपति साहू जी कृषि महाविद्यालय नरैन खेरा की ओर से किसानों को खरीफ फसल का प्रशिक्षण दिया गया।कृषि वैज्ञानिक रमेश कुमार ने किसानों को चना और सरसों की खेती की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले की मिट्टी चना व सरसों की खेती के लिए उपजाऊ है और बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है। उन्नत बीज, समय पर बुवाई और उचित सिंचाई से पैदावार बढ़ाई जा सकती है। इस मौके पर महाविद्यालय के प्रबंधक हरीशंकर सिंह सहित कई किसान मौजूद रहे। (संवाद)श्रद्धालुओं ने पुरखों को किया जल तर्पणचित्रकूट। धर्मनगरी के रामघाट और मंदाकिनी के अन्य घाटों पर बुधवार को पितृ विसर्जन कार्यक्रम आयोजित हुआ।श्रद्धालुओं ने अपने पुरखों को जल तर्पण किया और पंडितों व गरीबों को दान दिया। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण से पितरों को मोक्ष मिलता है। इस मौके पर राकेश कुमार, सुनील सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। (संवाद)

चित्रकूट/खोही। गांधी जयंती पर नगर पालिका चित्रकूट, नगर पंचायत मानिकपुर, मऊ और राजापुर में दलित बस्तियों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। नगर पालिका चित्रकूट के लक्ष्मणपुरी, खटकाना मोहल्ला, मानिकपुर के वाल्मीकि नगर और राजापुर के खटकाना मोहल्ला में सफाई होगी। खेल स्टेडियम में खेल प्रतियोगिताएं होंगी। बृहस्पितवार को अभ्यास मैच खेला गया। उधर, खोही के भारतीय खंगार क्षत्रिय समाज की ओर से परिक्रमा मार्ग स्थित खंगार क्षत्रिय धर्मशाला में कार्यक्रम होगा। इसमें हाईस्कूल व इंटरमीडिएट में 60 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। (संवाद)