Chitrakoot News: दो पक्षों में विवाद, चार पर प्राथमिकी

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गांव निवासी पूजा पत्नी बालकृष्ण ने पुलिस को बताया कि 28 सितंबर की रात करीब 9 बजे वह परिवार के साथ घर में थी। तभी गांव के ही विनोद तिवारी और उसका भाई अमित तिवारी बंदूक लेकर आए। आरोप है कि दोनों दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर पति बालकृष्ण पर बंदूक सटाकर हमला किया। बीच-बचाव करने पर उसके साथ भी मारपीट की गई। वीडियो बनाने पर मोबाइल छीन लिया गया और सास व दादी सास के साथ भी गाली-गलौज की गई। वहीं दूसरे पक्ष के अमित तिवारी ने बताया कि रात 8 बजे घर जाते समय रास्ते में बंधी भैंस को लेकर उसने बालकृष्ण और पूजा को टोका तो दोनों ने गाली-गलौज की और कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा लिया। थाना प्रभारी राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर विवेचना की जा रही है।