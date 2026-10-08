Chitrakoot News: छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि बढ़ी, अब 17 तक मौका

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जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रजनीश कुमार पांडेय ने बताया कि संशोधित शेड्यूल के अनुसार स्कूलों को मास्टर डाटाबेस में शामिल होने के लिए 9 अक्तूबर तक आवेदन करना होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन 11 अक्तूबर तक होगा। छात्र-छात्राएं 17 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर हार्डकॉपी स्कूल में जमा कर सकेंगे। संस्थानों द्वारा आवेदनों का सत्यापन और अग्रसारण 26 अक्तूबर तक किया जाएगा। (संवाद)

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चित्रकूट। पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए राहत की खबर है। शैक्षिक सत्र 2026-27 में कक्षा 9 से 10 पूर्वदशम और 11 से 12 तक दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की तिथि बढ़ा दी गई है।