विज्ञापन

निजामपुर निवासी पप्पू ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम करीब साढ़े चार बजे वह मौसा के घर में होने वाली बरात में जाने की तैयारी कर रहा था। पत्नी विनीता देवी (22) ने बरात जाने से मना किया। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद वह घर से बरात के लिए निकल गया। रास्ते से जैकेट लेने के लिए लौटा तो दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज लगाने पर कोई जवाब नहीं मिला। खिड़की से झांककर देखा तो पत्नी फंदे से लटकी मिली।परिजनों की मदद से दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा और सीएचसी लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर खंडेहा के पटपरहा निवासी पिता रामबाबू मायके पक्ष के लोगों के साथ पहुंचे। पिता ने आरोप लगाया कि करीब डेढ़ साल पहले बेटी की शादी की थी। आरोप लगाया कि कई बार बेटी को दहेज के लिए दामाद ने पीटा, फिर समझौता हुआ था। थाना प्रभारी राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर पर पप्पू के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।