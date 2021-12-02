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अवैध खनन की सूचना पर एसडीएम राजापुर पूजा गुप्ता और सीओ राजापुर यामीन अहमद जांच के लिए निकले थे। तभी टीम को अहसास हुआ कि कोई लगातार उनका पीछा कर रहा है। इस पर घेराबंदी कर ब्लैक स्कॉर्पियो को रोक लिया गया।वाहन सवार दोनों युवकों के मोबाइल फोन की जांच में पता चला कि वे करीब एक घंटे से एक ही नंबर पर लगातार बातचीत कर रहे थे। वे टीम की लोकेशन ट्रैक्टर चालकों के माध्यम से खनन माफिया तक पहुंचाकर उन्हें सतर्क कर रहे थे।पकड़े गए युवकों की पहचान बांदा जनपद के कमासिन थाना क्षेत्र के लोहरा निवासी अजय सिंह और सिद्धार्थ गुप्ता के रूप में हुई है। दोनों को वाहन समेत थाना सरधुवा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।सीओ यामीन अहमद ने बताया कि दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एसडीएम पूजा गुप्ता ने कहा कि अवैध खनन करने वालों के साथ उनकी मुखबिरी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पूरे नेटवर्क पर नजर रखी जा रही है।