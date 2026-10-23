फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Roadways to deploy 67 buses for PET

Chitrakoot News: पीईटी के लिए रोडवेज लगाएगा 67 बसें

Fri, 23 Oct 2026 11:28 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
Roadways to deploy 67 buses for PET
23 सीकेटीपी-17-रोडवेज बस स्टॉप में खड़ी बसें। संवाद
चित्रकूट। पीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले चित्रकूट के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए दूसरे जिलों में जाना होगा। इसके लिए परिवहन निगम ने बसों का आवंटन किया है। चित्रकूटधाम क्षेत्र बांदा के क्षेत्रीय प्रबंधक की ओर से जारी आदेश के अनुसार चित्रकूट डिपो से 67 बसें अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वापस लाने के लिए लगाई गई हैं।
विज्ञापन

आयोग की ओर से पीईटी की लिखित परीक्षा 25 व 30 अक्तूबर व एक नवंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के परीक्षा तिथि से दो दिन पहले ही रवाना होने की संभावना है। इसे देखते हुए रोडवेज अधिकारियों को बसों की पर्याप्त व्यवस्था करने और बस स्टेशन पर विशेष इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन

चित्रकूट के अभ्यर्थियों के लिए झांसी, हमीरपुर व जालौन जिले परीक्षा केंद्र के रूप में आवंटित किए गए हैं। इसमें झांसी के लिए 5,498, हमीरपुर के लिए 4,619 और जालौन के लिए 5,000 अभ्यर्थियों की संख्या दर्ज है। इस तरह इन तीनों जिलों के लिए कुल 15,117 अभ्यर्थियों का आवंटन दर्ज है।
विज्ञापन
विज्ञापन

----
बस स्टेशन पर मिलेगी बसों की जानकारी

आरएम रामलवट ने बताया कि बस स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध होंगी। संबंधित परीक्षा केंद्र वाले जिलों के लिए बसों को निर्धारित काउंटर पर खड़ा किया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों को बस खोजने में परेशानी न हो। स्टेशन इंचार्ज और सुपरवाइजर बसों की उपलब्धता के साथ यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का रिकॉर्ड भी रखेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed