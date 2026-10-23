Chitrakoot News: सूने घर से नकदी सहित जेवर पार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शिवनगर निवासी अतुल राजपूत ने बताया कि वह 21 अक्तूबर को परिवार सहित गांव गए थे। इसी का फायदा उठाकर बृहस्पतिवार की रात चोरों ने घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गए। चोरों ने कमरे में रखी अलमारी का लॉक तोड़कर नकदी और जेवरात समेट लिए।शुक्रवार सुबह पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा देखा तो अतुल को फोन पर सूचना दी। वह मौके पर पहुंचे और अंदर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। नकदी और जेवर गायब थे। सूचना पर मानिकपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। थाना प्रभारी अजीत कुमार पांडेय ने बताया कि चोरी की सूचना मिली है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।अलमारी से जेवर और नकदी चोरीचित्रकूट। कोतवाली क्षेत्र के शिवरामपुर में एक सूने घर में अलमारी का लॉक तोड़ कर चोरों ने नकदी व जेवर पार कर दिया। परिजन घर पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। लैना बाबा रोड आरा मशीन के पास शिवरामपुर निवासी विजय शंकर ने बताया कि 10 अक्तूबर को वह सपरिवार हरिहरपुर में अपनी बहन के यहां गया था। 11 अक्तूबर की सुबह लौटा तो घर की कुंडी और ताला टूटा पड़ा था। अलमारी के लॉकर टूटे हुए थे। 20 हजार रुपये नकद, सोने व चांदी के जेवर गायब थे। कोतवाल अभयराज सिंह ने बताया कि तहरीर पर शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। (संवाद)