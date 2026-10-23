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Chitrakoot News: सूने घर से नकदी सहित जेवर पार

Fri, 23 Oct 2026 11:26 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:26 PM IST
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Cash and jewelry stolen from an empty house
मानिकपुर (चित्रकूट)। नगर के शिवनगर मोहल्ले में चोरों ने सूने घर को निशाना बनाते हुए 50 हजार रुपये और सोने-चांदी के जेवर पार कर दिए। पड़ोसियों से घटना की जानकारी हुई। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है।
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शिवनगर निवासी अतुल राजपूत ने बताया कि वह 21 अक्तूबर को परिवार सहित गांव गए थे। इसी का फायदा उठाकर बृहस्पतिवार की रात चोरों ने घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गए। चोरों ने कमरे में रखी अलमारी का लॉक तोड़कर नकदी और जेवरात समेट लिए।
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शुक्रवार सुबह पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा देखा तो अतुल को फोन पर सूचना दी। वह मौके पर पहुंचे और अंदर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। नकदी और जेवर गायब थे। सूचना पर मानिकपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। थाना प्रभारी अजीत कुमार पांडेय ने बताया कि चोरी की सूचना मिली है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
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अलमारी से जेवर और नकदी चोरी
चित्रकूट। कोतवाली क्षेत्र के शिवरामपुर में एक सूने घर में अलमारी का लॉक तोड़ कर चोरों ने नकदी व जेवर पार कर दिया। परिजन घर पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। लैना बाबा रोड आरा मशीन के पास शिवरामपुर निवासी विजय शंकर ने बताया कि 10 अक्तूबर को वह सपरिवार हरिहरपुर में अपनी बहन के यहां गया था। 11 अक्तूबर की सुबह लौटा तो घर की कुंडी और ताला टूटा पड़ा था। अलमारी के लॉकर टूटे हुए थे। 20 हजार रुपये नकद, सोने व चांदी के जेवर गायब थे। कोतवाल अभयराज सिंह ने बताया कि तहरीर पर शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। (संवाद)
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