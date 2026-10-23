Chitrakoot News: कोपा-बंबुरा मार्ग पर 125 लाख से बनेगा कल्वर्ट

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यह नया कल्वर्ट किलोमीटर पांच में एक पुरानी रपटा के स्थान पर बनाया जाएगा। वर्तमान में यह रपटा पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। बरसात के दिनों में यहां तीन से चार फीट तक पानी भर जाता है। इससे मार्ग का संपर्क टूट जाता है और सड़क कटाव की समस्या उत्पन्न होती है।कोपा, बंबुरा, माधोपुर, रामपुर, भटपुरवा सहित लगभग दो दर्जन गांवों के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नए बॉक्स कल्वर्ट बनने से जल निकासी सुचारु होगी और साल भर आवागमन सुगम रहेगा। स्कूली बच्चों, मरीजों और किसानों को बाजार तक अपनी उपज ले जाने में सुविधा होगी।लोनिवि खंड एक के अधिशासी अभियंता अखिलेश कुमार ने निर्माण कार्य को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।