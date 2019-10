{"_id":"5d979af98ebc3e017d36405e","slug":"pregnant-woman-slipped-in-the-well-after-a-bike-chitrakutt-news-knp517772443","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pregnant woman slipped in the well after a bike","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

Pregnant woman slipped in the well after a bike

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

सरैंया (चित्रकूट)। रैपुरा थाना क्षेत्र के इटवा रामनगर गांव से मुख्यालय आते समय शुक्रवार की दोपहर जयंती बांध के पास बाइक सड़क किनारे पड़ी मिट्टी से फिसल गई। जिससे बाइक में सवार भाई बहन सड़क पर गिर गए और इसके बाद फिसलकर गर्भवती महिला अर्द्धनिर्मित कुंए में जा गिरी। लगभग 15 फीट गहरे कुएं में घुटने तक पानी होने के कारण महिला की जान बच गई। उसे आसपास के ग्रामीणों की मदद से आधे घंटे बाद बाहर निकाल जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

इटवां गांव निवासी गर्भवती सुमन पत्नी नीरज अपने भाई मुकेश के साथ बाइक से किसी काम के लिए मुख्यालय आ रही थी। जयंती बांध के पास सड़क किनारे गीली मिट्टी होने से बाइक फिसल गई। बाइक से गिरी सुमन फिसलते हुए सड़क किनारे बने अर्द्धनिर्मित कुंए में जा गिरी। जबकि मुकेश सड़क पर गिरकर मामूली रूप से घायल हुआ। बाइक चालक हेलमेट पहना था। इस घटना को देखकर आसपास के लोग एकत्र हो गए। सभी ने मिलकर आधे घंटे के प्रयास के बाद किसी तरह महिला को कुएं से निकाल कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जिला अस्पातल के डा. रफीक अंसारी ने बताया कि महिला की हालत शाम को सामान्य हुई।