Chitrakoot News: बारिश के बाद फॉल्ट से बिजली गुल

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मानिकपुर क्षेत्र के डोडा गांव में तार में फॉल्ट के चलते तीन दिन से बिजली आपूर्ति ठप है। गांव के राजन कोल, सुरेश कुमार ने बताया कि बारिश के बाद तार में फॉल्ट हुआ है, तब से बिजली नहीं आ रही। मानिकपुर के जंगलों के आसपास के गांव टिकारियां, रामपुर, बगरेही, रानीपुर, बगदरी सहित अन्य गांवों में शनिवार को चार घंटे से अधिक बिजली बंद रही।वहीं राजापुर क्षेत्र में शनिवार को भदेदू व सरधुआ उपकेंद्र की 33 केवी लाइन ब्रेकडाउन हो गई। इससे भदेदू, चिल्लीमल, बिलास, बरदरा, बांगर, कुसैली, खोपा, चांदी, तीरधुमाई सहित 20 से अधिक गांवों में दो घंटे से अधिक बिजली बंद रही। भदेदू के राजेंद्र सिंह ने बताया कि तीन घंटे तक आपूर्ति बाधित रही। बरगढ़ कस्बा का भी यही हाल है। सत्यम, अंकुश ने बताया कि शनिवार दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक बिजली बंद रही।शिवरामपुर में दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक आपूर्ति ठप रही। शहर के कर्वी में कुबेरगंज के जितेंद्र गोयल ने बताया कि सुबह 8 से 10 बजे तक और रात में भी दो घंटे बिजली बंद रही। ग्रामीण क्षेत्र के सहायक अभियंता ध्रुव कुमार सिंह ने बताया कि बारिश में फॉल्ट के कारण आपूर्ति बाधित होती है, जिसे जानकारी मिलते ही ठीक कराया जाता है। राजापुर में पेड़ की डाल तार के पास आने से एक घंटा आपूर्ति बंद रखनी पड़ी।