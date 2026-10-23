Chitrakoot News: एक नवंबर से होगी धान खरीद

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इस वर्ष 12 हजार मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।यह समर्थन मूल्य पिछले वर्ष से 72 रुपये अधिक है। पिछले वर्ष धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपये था। धान खरीद के लिए जिले में 11 क्रय केंद्र खोलने की तैयारी है। शासन के आदेश पर खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिन किसानों ने फार्म आईडी नहीं कराया है, उन्हें धान बेचने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी।इन किसानों का धान तहसील से सत्यापन होने के बाद ही खरीदा जाएगा। जिला खाद्य विपणन अधिकारी लाल बहादुर गुप्ता ने बताया कि ई-पॉस मशीन, परिवहन ठेकेदारों का चयन और बोरों की उपलब्धता की तैयारी हो चुकी है।धान खरीद के लिए 11 केंद्र बनाए गएजिले में इस बार 11 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इनमें पीसीएफ और विपणन विभाग के केंद्र शामिल हैं। पीसीएफ के ऐंचवारा, पहाड़ी उत्तरी, परसौंजा, कर्वी और राजापुर क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार विपणन शाखा के पांच केंद्र बनाए गए हैं। इनमें गल्ला मंडी कर्वी में दो, पहाड़ी, मानिकपुर और बरगढ़ में एक-एक केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा एफसीआई का एक केंद्र गल्ला मंडी कर्वी में खुलेगा। सभी केंद्रों पर धान खरीद की जाएगी।