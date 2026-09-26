Chitrakoot News: पहले दिन मंदाकिनी के घाटों पर पितृ तर्पण

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मंदाकिनी में जलस्तर बढ़ने से रामघाट पर व्यवस्था प्रभावित रही। जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने से पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के चलते रामघाट पर तर्पण के लिए पहुंचे कई लोगों को वापस कर दिया।इसके बाद लोगों ने कर्वी स्थित पुल घाट, गुप्ता घाट, राजा घाट, सुंदर घाट सहित अन्य घाटों का रुख किया। वहां पर तर्पण किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की ओर मंदाकिनी किनारे बने घाटों पर भी सुबह से भीड़ बनी रही। यहां स्नान, तर्पण और पिंडदान का क्रम दिनभर चलता रहा।