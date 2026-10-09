नवरात्र : सजने लगे मां के दरबार

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शंकर बाजार, गंगा जी रोड स्थित काली देवी मंदिर शहर का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहां मां काली के साथ अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां हैं। पुजारी बिल्लू ने बताया कि समाजसेवियों के सहयोग से हर साल नवरात्र से पहले विशेष सजावट कराई जाती है। इस बार भी लाइटिंग और फूलों से दरबार को सजाया जा रहा है।इसी प्रकार नई बाजार रेलवे लाइन वाला काली मंदिर में नवरात्र के नौ दिन कन्या भोज और भजन-कीर्तन की धूम रहती है। समाजसेवी चंद्रभूषण अवस्थी ने बताया कि इस बार छात्राएं भी मां के शृंगार में हाथ बंटा रही हैं। पुरानी बाजार के काली मंदिर में भी तैयारियां जोरों पर हैं। मोहल्ले के लोग खुद सफाई और सजावट में जुटे हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम शुरू कर दिए हैं।