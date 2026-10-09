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नवरात्र : सजने लगे मां के दरबार

Fri, 09 Oct 2026 11:26 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Fri, 09 Oct 2026 11:26 PM IST
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Navratri: Preparations begin to adorn the Goddess's shrine.
फोटो न- 09 सीकेटीपी 11 शंकर बाजार में मां भगवती सज्जा करते पुजारी। संवाद
चित्रकूट। अबकी 11 अक्तूबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र से पहले शहर के देवी मंदिरों में रौनक लौट आई है। मां के दरबारों को सजाया जा रहा है। कहीं पुताई हो रही है, तो कहीं रंग-बिरंगी लाइटों से शृंगार चल रहा है।
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शंकर बाजार, गंगा जी रोड स्थित काली देवी मंदिर शहर का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहां मां काली के साथ अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां हैं। पुजारी बिल्लू ने बताया कि समाजसेवियों के सहयोग से हर साल नवरात्र से पहले विशेष सजावट कराई जाती है। इस बार भी लाइटिंग और फूलों से दरबार को सजाया जा रहा है।
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इसी प्रकार नई बाजार रेलवे लाइन वाला काली मंदिर में नवरात्र के नौ दिन कन्या भोज और भजन-कीर्तन की धूम रहती है। समाजसेवी चंद्रभूषण अवस्थी ने बताया कि इस बार छात्राएं भी मां के शृंगार में हाथ बंटा रही हैं। पुरानी बाजार के काली मंदिर में भी तैयारियां जोरों पर हैं। मोहल्ले के लोग खुद सफाई और सजावट में जुटे हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम शुरू कर दिए हैं।

फोटो न- 09 सीकेटीपी 11 शंकर बाजार में मां भगवती सज्जा करते पुजारी। संवाद

फोटो न- 09 सीकेटीपी 11 शंकर बाजार में मां भगवती सज्जा करते पुजारी। संवाद

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