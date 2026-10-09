Chitrakoot News: पीएचसी में सीबीसी मशीन खराब

शुक्रवार सुबह 10:30 बजे लोग पर्चा बनवाकर जांच के इंतजार में बैठे थे लेकिन 10:35 बजे तक लैब का ताला नहीं खुला था। मरीजों को पता ही नहीं था कि सीबीसी मशीन खराब है। 10:45 बजे लैब टेक्नीशियन से पूछने पर बताया कि मशीन काम नहीं कर रही, सिर्फ मलेरिया जांच होगी।स्थानीय जयदेव प्रताप ने बताया कि भाई को वायरल है, डॉक्टर ने सीबीसी जांच लिखी है। अब 12 किमी दूर जाना पड़ेगा। मुकगढ़ की चंदा बोलीं कि एक घंटे से इंतजार कर रही हैं। सीएमओ डॉ. महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सीतापुर पीएचसी में मशीन खराब होने की जानकारी नहीं है, इसे दिखवाया जाएगा। (संवाद)