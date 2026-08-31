फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Mumbai-Howrah rail section remained closed due to waterlogging on the tracks.

Chitrakoot News: रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से बंद रहा मुंबई-हावड़ा रेलखंड

Mon, 31 Aug 2026 12:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Mon, 31 Aug 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
Mumbai-Howrah rail section remained closed due to waterlogging on the tracks.
मानिकपुर (चित्रकूट)। मुंबई-हावड़ा रेलखंड पर मारकुंडी से खुटहा स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर बाढ़ का पानी भर गया।
विज्ञापन

जलभराव के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा और नॉन-स्टॉपेज स्टेशनों पर भी कई ट्रेनों को रोकना पड़ा। ट्रैक पर पानी होने से मानिकपुर-नैनी और मानिकपुर-सतना रेलखंड पर कई ट्रेनें घंटों तक अलग-अलग स्टेशनों पर खड़ी रहीं। लंबी दूरी की ट्रेनें अपने निर्धारित समय से विलंब से पहुंची।
रीवा-आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस मानिकपुर जंक्शन पर खड़ी रही। इसके साथ ही सारनाथ एक्सप्रेस हटी स्टेशन पर करीब चार घंटे और जनता एक्सप्रेस कटैया डांडी में लगभग डेढ़ घंटे तक रुकी रही।
विज्ञापन

इसके अलावा पवन एक्सप्रेस, ग्वालियर एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, दानापुर एक्सप्रेस, गोदान एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, चंबल एक्सप्रेस समेत दर्जन भर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। नॉन-स्टॉपेज स्टेशनों पर ट्रेनें रोकने से यात्रियों को घंटों परेशान होना पड़ा। एसएस शिवेश मालवीय ने बताया कि ट्रैक से पानी कम होने के बाद कर्मचारियों ने लाइन का निरीक्षण किया, इसके बाद संचालन शुरू कराया गया। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed