Chitrakoot News: मेधावी और स्वच्छता कर्मी सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sat, 03 Oct 2026 11:18 PM IST
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चित्रकूट। विश्व अहिंसा दिवस पर आयुष्मान भारत विश्वविद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। इसमें प्रतियोगिताओं के विजेताओं और 11 स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया गया।
मुख्य अतिथि एसपी डॉ. अरुण कुमार सिंह ने कहा कि गांधी और शास्त्री के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। पूर्व सांसद भैरों प्रसाद मिश्र ने भी विचार रखे। समारोह में आज का गांधी सम्मान आचार्य डॉ. मदन गोपाल वाजपेयी और कृषि समाचार सम्मान दीपक पटेल को मिला।
स्वच्छता कर्मियों को समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर गुप्ता ने स्वच्छता प्रहरी सम्मान दिया। संस्था निदेशक बलबीर सिंह ने बताया कि गांधी दर्शन पर निबंध, भाषण, चित्रकला, रंगोली आदि प्रतियोगिताएं हुई थीं। (संवाद)
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मुख्य अतिथि एसपी डॉ. अरुण कुमार सिंह ने कहा कि गांधी और शास्त्री के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। पूर्व सांसद भैरों प्रसाद मिश्र ने भी विचार रखे। समारोह में आज का गांधी सम्मान आचार्य डॉ. मदन गोपाल वाजपेयी और कृषि समाचार सम्मान दीपक पटेल को मिला।
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स्वच्छता कर्मियों को समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर गुप्ता ने स्वच्छता प्रहरी सम्मान दिया। संस्था निदेशक बलबीर सिंह ने बताया कि गांधी दर्शन पर निबंध, भाषण, चित्रकला, रंगोली आदि प्रतियोगिताएं हुई थीं। (संवाद)
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