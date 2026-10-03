फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Meritorious students and sanitation workers honored

Chitrakoot News: मेधावी और स्वच्छता कर्मी सम्मानित

Sat, 03 Oct 2026 11:18 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sat, 03 Oct 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
Meritorious students and sanitation workers honored
फोटो 03 सीकेटीपी 16  समारोह में आचार्य डॉ. मदन गोपाल बाजपेयी को सम्मानित करते अति​थि। संवाद
चित्रकूट। विश्व अहिंसा दिवस पर आयुष्मान भारत विश्वविद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। इसमें प्रतियोगिताओं के विजेताओं और 11 स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया गया।
विज्ञापन

मुख्य अतिथि एसपी डॉ. अरुण कुमार सिंह ने कहा कि गांधी और शास्त्री के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। पूर्व सांसद भैरों प्रसाद मिश्र ने भी विचार रखे। समारोह में आज का गांधी सम्मान आचार्य डॉ. मदन गोपाल वाजपेयी और कृषि समाचार सम्मान दीपक पटेल को मिला।
विज्ञापन

स्वच्छता कर्मियों को समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर गुप्ता ने स्वच्छता प्रहरी सम्मान दिया। संस्था निदेशक बलबीर सिंह ने बताया कि गांधी दर्शन पर निबंध, भाषण, चित्रकला, रंगोली आदि प्रतियोगिताएं हुई थीं। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed