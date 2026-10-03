Chitrakoot News: मेधावी और स्वच्छता कर्मी सम्मानित

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मुख्य अतिथि एसपी डॉ. अरुण कुमार सिंह ने कहा कि गांधी और शास्त्री के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। पूर्व सांसद भैरों प्रसाद मिश्र ने भी विचार रखे। समारोह में आज का गांधी सम्मान आचार्य डॉ. मदन गोपाल वाजपेयी और कृषि समाचार सम्मान दीपक पटेल को मिला।स्वच्छता कर्मियों को समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर गुप्ता ने स्वच्छता प्रहरी सम्मान दिया। संस्था निदेशक बलबीर सिंह ने बताया कि गांधी दर्शन पर निबंध, भाषण, चित्रकला, रंगोली आदि प्रतियोगिताएं हुई थीं। (संवाद)