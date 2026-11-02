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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Medical facilities will be available 24 hours a day at the Diwali fair.

Chitrakoot News: दीपावली मेले में 24 घंटे मिलेगी मेडिकल सुविधा

Mon, 02 Nov 2026 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Mon, 02 Nov 2026 11:44 PM IST
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Medical facilities will be available 24 hours a day at the Diwali fair.
फोटो 02 सीकेटीपी 22 रामघाट का निरीक्षण करते डीएम, एसपी व अन्य। पुलिस
चित्रकूट। दीपावली मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है।
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सीएमओ महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि चित्रकूट धाम कर्वी रेलवे स्टेशन में एक मेडिकल टीम के साथ एंबुलेस खड़ी रहेगी। रामघाट, परिक्रमा मार्ग, सीतापुर में 24 घंटे मेडिकल सुविधा उपलब्ध होगी।

शाम को डीएम पुलकित गर्ग व एसपी अरुण कुमार सिंह ने रामघाट, खोही तालाब और बिहारा रैन बसेरे का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को मेले से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। (संवाद)
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