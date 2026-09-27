Chitrakoot News: कुपोषण से बचाव के बताए उपाय

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कार्यकर्ता पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि उचित पोषण स्वस्थ परिवार की नींव है। बच्चों के शारीरिक-मानसिक विकास व गर्भवती-धात्री महिलाओं हेतु पौष्टिक आहार आवश्यक है। टीम ने महिलाओं को स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, फल, दालें, अनाज, दूध भोजन में शामिल करने की जानकारी दी।स्वच्छ पानी, हाथों की सफाई व घर के आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखने पर भी चर्चा हुई। महिलाओं ने परिवार में बेहतर पोषण पर ध्यान देने का संकल्प लिया। (संवाद)