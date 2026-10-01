Chitrakoot News: बाइक न मिलने पर विवाहिता को निकाला

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चित्रकूट। राजापुर थाना क्षेत्र के खटवारा गांव निवासी साधना देवी वर्तमान में सीतापुर स्थित जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय परिसर में रहती हैं। उसकी शादी 2021 में बांदा के चमरोड़ी निवासी करन उर्फ कल्लू सविता से हुई थी। आरोप है कि शादी के तीन महीने बाद से पति और सास अर्चना दहेज में वाहन को लेकर प्रताड़ित करने लगीं। भाई ने बाइक भी दी, फिर भी गाली-गलौज और मारपीट जारी रही। 28 जून 2024 को सामाजिक समझौता भी हुआ, लेकिन ससुराल पक्ष ने फिर पीटकर घर से निकाल दिया। कोतवाल अभयराज सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। (संवाद)