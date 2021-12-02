Chitrakoot News: हैंडबाल प्रतियोगिता में लखनऊ विजेता घोषित

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बुधवार को हुए पहले क्वार्टर फाइनल में लखनऊ ने बस्ती को 32-25 से हरा कर सेमीफाइनल में पहुंची थी। इसी तरह अयोध्या ने मेरठ को 30-26 से हराया था। बुधवार शाम को गोंड़ा जिले से प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आया एक खिलाड़ी नवीन तिवारी की मौत की वजह से प्रतियोगिता के विशेषज्ञों ने सहमति बना कर दोनों टीमों के स्कोर का मिलान किया। लखनऊ का सबसे अच्छा प्रदर्शन होने की वजह से उसको विजेता व अयोध्या को उपविजेता घोषित किया। इस मौके जिला क्रीड़ा अधिकारी अरविंद कुमार सोनकर, अख्तर हुसैन, फिरोज खान, श्याम सुंदर, श्रीकेशन सहित अन्य मौजूद रहे। (संवाद)

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चित्रकूट। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में बृहस्पतिवार को प्रदेश स्तरीय हैंडबाल प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में मिले स्कोर के आधार पर विजेता घोषित कर दिए गए। इसमें लखनऊ को विजेता व अयोध्या को उपविजेता घोषित किया गया।