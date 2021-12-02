फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Lucknow declared winner in handball competition

Chitrakoot News: हैंडबाल प्रतियोगिता में लखनऊ विजेता घोषित

Fri, 16 Oct 2026 12:42 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
Lucknow declared winner in handball competition
चित्रकूट। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में बृहस्पतिवार को प्रदेश स्तरीय हैंडबाल प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में मिले स्कोर के आधार पर विजेता घोषित कर दिए गए। इसमें लखनऊ को विजेता व अयोध्या को उपविजेता घोषित किया गया।
विज्ञापन

बुधवार को हुए पहले क्वार्टर फाइनल में लखनऊ ने बस्ती को 32-25 से हरा कर सेमीफाइनल में पहुंची थी। इसी तरह अयोध्या ने मेरठ को 30-26 से हराया था। बुधवार शाम को गोंड़ा जिले से प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आया एक खिलाड़ी नवीन तिवारी की मौत की वजह से प्रतियोगिता के विशेषज्ञों ने सहमति बना कर दोनों टीमों के स्कोर का मिलान किया। लखनऊ का सबसे अच्छा प्रदर्शन होने की वजह से उसको विजेता व अयोध्या को उपविजेता घोषित किया। इस मौके जिला क्रीड़ा अधिकारी अरविंद कुमार सोनकर, अख्तर हुसैन, फिरोज खान, श्याम सुंदर, श्रीकेशन सहित अन्य मौजूद रहे। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed