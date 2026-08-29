Chitrakoot News: छह दिन और भारी बारिश के आसार
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sat, 29 Aug 2026 11:14 PM IST
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चित्रकूट। जिले में शुक्रवार रात से शुरू हुई बारिश का दौर शनिवार को भी जारी रहा। लगातार बारिश के चलते जिले में 34 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अभी छह दिन और भारी बारिश के आसार हैं।
बारिश से जहां मौसम सुहाना हुआ, वहीं मंदाकिनी समेत जिले की अन्य नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। मौसम वैज्ञानिक अंकुर त्रिपाठी के अनुसार चित्रकूट में 29 अगस्त से 3 सितंबर 2026 तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
इस दौरान जिले में कई स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। जिले में अगले छह दिनों तक मौसम खराब रह सकता है। 3 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।(संवाद)
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बारिश से जहां मौसम सुहाना हुआ, वहीं मंदाकिनी समेत जिले की अन्य नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। मौसम वैज्ञानिक अंकुर त्रिपाठी के अनुसार चित्रकूट में 29 अगस्त से 3 सितंबर 2026 तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
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इस दौरान जिले में कई स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। जिले में अगले छह दिनों तक मौसम खराब रह सकता है। 3 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।(संवाद)
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