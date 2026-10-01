Chitrakoot News: वामपंथी दलों ने चुनाव आयोग को घेरा
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:15 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
फोटो 01 सीकेटीपी 12 तहसील में प्रदर्शन करते लोग। संवाद
चित्रकूट। वामपंथी दलों, किसान सभा और जनवादी महिला संघ ने बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम अजय यादव को सौंपा। सीपीआईएम के मंडल सचिव रुद्र प्रसाद मिश्रा ने चुनाव आयोग अधिकारी ज्ञानेश कुमार पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने और चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने की मांग की। जिला सचिव अमित यादव ने बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। विनय कुमार त्रिपाठी, शिवम प्रसाद, श्रीकांत, गिरधर, पूनम, राजा भैया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। (संवाद)
विज्ञापन
चित्रकूट। वामपंथी दलों, किसान सभा और जनवादी महिला संघ ने बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम अजय यादव को सौंपा। सीपीआईएम के मंडल सचिव रुद्र प्रसाद मिश्रा ने चुनाव आयोग अधिकारी ज्ञानेश कुमार पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने और चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने की मांग की। जिला सचिव अमित यादव ने बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। विनय कुमार त्रिपाठी, शिवम प्रसाद, श्रीकांत, गिरधर, पूनम, राजा भैया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। (संवाद)