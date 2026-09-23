Chitrakoot News: कृषक समृद्धि योजना व भारत टैक्सी सेवा शुरू

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एलडीबी बैंक के जरिए छोटे किसानों को छह लाख तक का लोन महज छह प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा। सरकार ने 384 करोड़ का बजट रखा है, पांच साल में पांच लाख किसान लाभान्वित होंगे। भारत टैक्सी देश का पहला सहकारी राइड प्लेटफॉर्म है। इसमें ड्राइवर ही कंपनी का मालिक होगा जिससे सुरक्षित रोजगार मिलेगा।इस दौरान जिलाध्यक्ष महेंद्र कोटार्य, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, प्रकाश उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में बी-पैक्स पदाधिकारी मौजूद रहे। (संवाद)