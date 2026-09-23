Chitrakoot News: कृषक समृद्धि योजना व भारत टैक्सी सेवा शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 23 Sep 2026 10:53 PM IST
विज्ञापन
चित्रकूट। कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को दो बड़ी सहकारी योजनाओं की शुरुआत हुई। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना और भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया जिसका सजीव प्रसारण यहां देखा गया।
एलडीबी बैंक के जरिए छोटे किसानों को छह लाख तक का लोन महज छह प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा। सरकार ने 384 करोड़ का बजट रखा है, पांच साल में पांच लाख किसान लाभान्वित होंगे। भारत टैक्सी देश का पहला सहकारी राइड प्लेटफॉर्म है। इसमें ड्राइवर ही कंपनी का मालिक होगा जिससे सुरक्षित रोजगार मिलेगा।
इस दौरान जिलाध्यक्ष महेंद्र कोटार्य, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, प्रकाश उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में बी-पैक्स पदाधिकारी मौजूद रहे। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
एलडीबी बैंक के जरिए छोटे किसानों को छह लाख तक का लोन महज छह प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा। सरकार ने 384 करोड़ का बजट रखा है, पांच साल में पांच लाख किसान लाभान्वित होंगे। भारत टैक्सी देश का पहला सहकारी राइड प्लेटफॉर्म है। इसमें ड्राइवर ही कंपनी का मालिक होगा जिससे सुरक्षित रोजगार मिलेगा।
विज्ञापन
इस दौरान जिलाध्यक्ष महेंद्र कोटार्य, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, प्रकाश उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में बी-पैक्स पदाधिकारी मौजूद रहे। (संवाद)
विज्ञापन