Chitrakoot News: बिजली कर्मियों से अभद्रता में दो पर प्राथमिकी

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अवर अभियंता मनीष कुमार व्याल ने बताया कि 21 सितंबर को उपखंड अधिकारी आशीष सिंह, जेई अनुज कुमार, टीजी-टू दिलीप कुमार, सीताराम, कर्मी धनराज उर्फ बब्लू, कमलबाबू उर्फ छंगा, सुरेश, सुशीलचंद्र जोशी, प्रेमचंद्र, संदीप उर्फ मनीष के साथ टीम राजस्व वसूली और बड़े बकाएदारों के कनेक्शन काटने छिवलहा गई थी। अशोक कुमार पांडेय की दुकान के पास बाइक खड़ी कर चेकिंग की तो अशोक मीटर से पहले केबिल काटकर बिजली चोरी करता मिला।टीम ने उसकी केबिल काट दी, इससे नाराज होकर अशोक धमकी देने लगा। टीम गांव की ओर चली गई। लौटने पर देखा कि बाइकों का पेट्रोल निकाल लिया गया था और प्लग तोड़ दिए गए थे। आरोप है कि इस हरकत में अशोक के साथ राजकुमार पांडेय भी शामिल था। पूछने पर दोनों विवाद करने लगे। थाना प्रभारी विनोद कुमार राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संवाद