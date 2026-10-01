Chitrakoot News: रामघाट पर नवरात्र से भव्य महाआरती

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मां मंदाकिनी सेवा ट्रस्ट और आरती अर्चकों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाढ़ ने आरती स्थल की पूरी व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया था। 101 बत्तियों वाली 10 से अधिक आरती थाली, 10 से 12 साउंड सिस्टम और लकड़ी की चौकियां खराब हो गईं। ट्रस्ट को इसमें करीब 10 से 12 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। आरती के अर्चक हरि मिश्रा ने बताया कि नष्ट सामान दोबारा तैयार कराया जा रहा है। लाइट-साउंड सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है। अभी रामघाट पर सांकेतिक एकल आरती ही हो रही है।क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी डीके शर्मा ने बताया कि रामघाट को सजाने-संवारने के लिए मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। इसमें घाट के पत्थरों को चौड़ा करने और विशेष लाइटिंग सिस्टम लगाने की योजना है।