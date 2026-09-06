Chitrakoot News: सीएम के दौरे से पहले बाढ़ पीड़ितों का प्रदर्शन, गलत सर्वे का आरोप

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उन्होंने रामायण प्रेक्षागृह के सामने लेखपालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन गांवों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। पीड़ितों का आरोप है कि उनके घरों का सर्वे नहीं हुआ है। तरोंहा निवासी ऊषा, मीना, मिथिला देवी और कल्पना ने बताया कि उनका सारा गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कम नुकसान वाले घरों का सर्वे हो चुका है। लेखपाल उनके घरों तक नहीं पहुंचे हैं।सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक नगर अरविंद कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे और जल्द सर्वे का आश्वासन दिया। इसके बाद महिलाएं शांत हुईं और उन्हें रैन बसेरा ले जाया गया। उप जिलाधिकारी सदर अजय यादव ने बताया कि सर्वे लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी महिलाओं को राशन किट दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार मुआवजा सर्वे पूरा होने के बाद दिया जाएगा।