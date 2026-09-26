Chitrakoot News: तीन दिनों की बारिश से जनजीवन प्रभावित
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sat, 26 Sep 2026 11:00 PM IST
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राजापुर (चित्रकूट)। तीन दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश से कस्बे का जनजीवन प्रभावित हो गया है। बाजारों में सन्नाटा पसरा है और नगर की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं।
गुड़ मंडी रोड और राजापुर-कमासिन मार्ग समेत प्रमुख सड़कों पर जलभराव से राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। बारिश से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं गड्ढों में पानी भरने से हादसों का खतरा बना रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों की आवाजाही कम होने से कारोबार प्रभावित हुआ है।
दुकानदारों के अनुसार, ग्राहकों की कमी से बिक्री आधी रह गई है। मजदूर वर्ग को काम न मिलने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। (संवाद)
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गुड़ मंडी रोड और राजापुर-कमासिन मार्ग समेत प्रमुख सड़कों पर जलभराव से राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। बारिश से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं गड्ढों में पानी भरने से हादसों का खतरा बना रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों की आवाजाही कम होने से कारोबार प्रभावित हुआ है।
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दुकानदारों के अनुसार, ग्राहकों की कमी से बिक्री आधी रह गई है। मजदूर वर्ग को काम न मिलने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। (संवाद)