Chitrakoot News: हमीरपुर का शातिर बांदा स्टेशन से गिरफ्तार

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बांदा। जीआरपी पुलिस ने हमीरपुर के एक शातिर अपराधी रोहित उर्फ पुन्नी (20) को 315 बोर के तमंचे के साथ ओवरब्रिज से सौ मीटर दूर गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ हमीरपुर व बांदा में सात मुकदमे दर्ज हैं। जीआरपी थाना प्रभारी सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बुधवार को रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज से आगे खैरार आउटर की तरफ हमीरपुर के मौदहा थाना क्षेत्र के गांव खंडेह निवासी शातिर को गिरफ्तार किया है। (संवाद)