Chitrakoot News: जिला अस्पताल में झुलसे मरीजों के लिए बर्न वार्ड

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दीपावली के दौरान हर साल पटाखे छुड़ाते समय जलने, आंख में चोट लगने और धुएं से सांस की दिक्कत के मामले सामने आते हैं। इसी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने इस बार पहले से ही व्यवस्था दुरुस्त कर ली है। बर्न वार्ड में दवाएं, ड्रेसिंग का सामान, ऑक्सीजन और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी भी तय कर दी गई है, ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। सीएमएस डॉ शैलेंद्र कुमार ने लोगों से अपील की है कि पटाखे सावधानी से छुड़ाएं, बच्चों को अकेले पटाखे न चलाने दें और जलने पर घरेलू उपचार के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचें। जिला अस्पताल में आग से जलने वाले मरीजों के लिए अलग आठ बेड का बर्न वार्ड बनाया गया है। (संवाद)समस्या पर इन नंबरों पर करें संपर्कचित्रकूट। दीपावली मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने अधिकारियों के नंबर जारी किए हैं। वहीं दीपावली पर्व पर बिजली कटौती नहीं होगी। बिजली, पानी, ठहरने सहित अन्य परेशानियां होने पर इन नंबरों पर संपर्क करें।पानी के लिए-8887499426बिजली के लिए 9415909215, 8400700835सफाई के लिए 6396230033, 8299596242एंबुलेंस-108 व 9151333563पुलिस-डायल-112कोतवाली कर्वी-9305101117सीतापुर-9305101081जिला अस्पताल-सीएमएस-8005192745सीएमओ-8005192648मेला कंट्रोल रूम-7839855826, 9196110746, 7651877151जिला कंट्रोल रूम-9305101080खोया पाया केंद्र-8957384509पार्किंग प्रभारी-9794570430