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Chitrakoot News: जिला अस्पताल में झुलसे मरीजों के लिए बर्न वार्ड

Sat, 07 Nov 2026 11:06 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sat, 07 Nov 2026 11:06 PM IST
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Burn ward for burn patients at the district hospital
चित्रकूट। दीपावली पर्व को लेकर जिला अस्पताल में विशेष तैयारियां की गई हैं। पटाखों से जलने वाले मरीजों के लिए अलग से आठ बेड का बर्न वार्ड बनाया गया है।
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दीपावली के दौरान हर साल पटाखे छुड़ाते समय जलने, आंख में चोट लगने और धुएं से सांस की दिक्कत के मामले सामने आते हैं। इसी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने इस बार पहले से ही व्यवस्था दुरुस्त कर ली है। बर्न वार्ड में दवाएं, ड्रेसिंग का सामान, ऑक्सीजन और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।
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डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी भी तय कर दी गई है, ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। सीएमएस डॉ शैलेंद्र कुमार ने लोगों से अपील की है कि पटाखे सावधानी से छुड़ाएं, बच्चों को अकेले पटाखे न चलाने दें और जलने पर घरेलू उपचार के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचें। जिला अस्पताल में आग से जलने वाले मरीजों के लिए अलग आठ बेड का बर्न वार्ड बनाया गया है। (संवाद)
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समस्या पर इन नंबरों पर करें संपर्क
चित्रकूट। दीपावली मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने अधिकारियों के नंबर जारी किए हैं। वहीं दीपावली पर्व पर बिजली कटौती नहीं होगी। बिजली, पानी, ठहरने सहित अन्य परेशानियां होने पर इन नंबरों पर संपर्क करें।
पानी के लिए-8887499426
बिजली के लिए 9415909215, 8400700835
सफाई के लिए 6396230033, 8299596242
एंबुलेंस-108 व 9151333563
पुलिस-डायल-112
कोतवाली कर्वी-9305101117
सीतापुर-9305101081
जिला अस्पताल-सीएमएस-8005192745
सीएमओ-8005192648
मेला कंट्रोल रूम-7839855826, 9196110746, 7651877151
जिला कंट्रोल रूम-9305101080
खोया पाया केंद्र-8957384509
पार्किंग प्रभारी-9794570430
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