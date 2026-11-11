Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Applied a tilak and prayed for the brothers.

Chitrakoot News: तिलक लगा भाइयों के लिए मांगी दुआएं

Wed, 11 Nov 2026 11:35 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 11 Nov 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
Applied a tilak and prayed for the brothers.
11 सीकेटीपी-21-भाई आयुष को को मिठाई खिलाती अक्षरा। संवाद
चित्रकूट। भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व भैयादूज बुधवार को धूमधाम से मनाया गया।
विज्ञापन

ॉबहनों ने विधि विधान से पूजन कर तिलक लगा भाइयों की लंबी उम्र और सफलता की कामना की, जबकि भाइयों ने बदले में उन्हें उपहार देकर स्नेह जताया। घरों में मिठाइयां बंटी और कई तरह के पकवान बनाए गए।
भैयादूज का उल्लास मुख्यालय के अलावा मऊ, मानिकपुर, राजापुर, पहाड़ी समेत अन्य कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहा। सुबह से ही बहनों के घर पहुंचने और भाइयों के बहनों के यहां जाने का सिलसिला शुरू हो गया। कई घरों में परिवार के सभी सदस्य एकत्र हुए तो त्योहार की खुशियां और बढ़ गई।
विज्ञापन

रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ रही। बहनों के घर जाने और त्योहार मनाकर वापस लौटने वालों की आवाजाही बनी रही। स्पेशल बसों और ट्रेनों से लोगों को सहूलियत मिली।

11 सीकेटीपी-21-भाई आयुष को को मिठाई खिलाती अक्षरा। संवाद

11 सीकेटीपी-21-भाई आयुष को को मिठाई खिलाती अक्षरा। संवाद

11 सीकेटीपी-21-भाई आयुष को को मिठाई खिलाती अक्षरा। संवाद

11 सीकेटीपी-21-भाई आयुष को को मिठाई खिलाती अक्षरा। संवाद

11 सीकेटीपी-21-भाई आयुष को को मिठाई खिलाती अक्षरा। संवाद

11 सीकेटीपी-21-भाई आयुष को को मिठाई खिलाती अक्षरा। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed