Chitrakoot News: तिलक लगा भाइयों के लिए मांगी दुआएं

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ॉबहनों ने विधि विधान से पूजन कर तिलक लगा भाइयों की लंबी उम्र और सफलता की कामना की, जबकि भाइयों ने बदले में उन्हें उपहार देकर स्नेह जताया। घरों में मिठाइयां बंटी और कई तरह के पकवान बनाए गए।भैयादूज का उल्लास मुख्यालय के अलावा मऊ, मानिकपुर, राजापुर, पहाड़ी समेत अन्य कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहा। सुबह से ही बहनों के घर पहुंचने और भाइयों के बहनों के यहां जाने का सिलसिला शुरू हो गया। कई घरों में परिवार के सभी सदस्य एकत्र हुए तो त्योहार की खुशियां और बढ़ गई।रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ रही। बहनों के घर जाने और त्योहार मनाकर वापस लौटने वालों की आवाजाही बनी रही। स्पेशल बसों और ट्रेनों से लोगों को सहूलियत मिली।