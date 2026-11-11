Chitrakoot News: कायस्थ समाज ने की कलम-दवात की पूजा
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 11 Nov 2026 11:33 PM IST
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चित्रकूट। शहर के पुरानी बाजार स्थित प्राचीन चित्रगुप्त मंदिर में कायस्थ समाज के लोगों ने बुधवार को कलम-दवात की पूजा की। इस अवसर पर समाज के लोगों ने पूजा-अर्चना की।
रामशंकर श्रीवास्तव ने कहा कि यह कुल परंपरा रही है। दिलीप, मास्टर कुलदीप श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव ने बताया कि सभी लोगों को प्रसाद के रूप में कलम दी गई।
मंदिर के पुजारी प्रिंस विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि संघर्ष ही जीवन है। अहंकार को त्यागें तो चित्रगुप्त भगवान अपने आप कृपा करेंगे। इस मौके पर कुलदीप श्रीवास्तव, राजेंद्र खरे समेत कई चित्रांश बंधु मौजूद रहे।
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रामशंकर श्रीवास्तव ने कहा कि यह कुल परंपरा रही है। दिलीप, मास्टर कुलदीप श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव ने बताया कि सभी लोगों को प्रसाद के रूप में कलम दी गई।
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मंदिर के पुजारी प्रिंस विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि संघर्ष ही जीवन है। अहंकार को त्यागें तो चित्रगुप्त भगवान अपने आप कृपा करेंगे। इस मौके पर कुलदीप श्रीवास्तव, राजेंद्र खरे समेत कई चित्रांश बंधु मौजूद रहे।
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