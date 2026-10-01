Chitrakoot News: प्राकृतिक खेती के प्रचारक बनेंगे कृषि ज्ञान दूत

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चित्रकूट। कृषि विज्ञान केंद्र गनीवां ने बृहस्पतिवार को रामायण मेला परिसर में कृषि ज्ञान दूत योजना के तहत कार्यशाला में 168 राजस्व गांवों से चयनित कृषि ज्ञान दूतों ने भाग लिया। सीडीओ डीपी पाल ने कृषि ज्ञान दूतों को सरकार और किसानों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बताया। बताया कि देसी गाय पालन पर सरकार सहभागिता योजना के तहत अनुदान दे रही है। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉ. राजेंद्र सिंह नेगी ने रबी फसलों की बोआई और बीज उपचार की जानकारी दी। उप निदेशक कृषि जीतलाल गुप्ता ने पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा जैसी योजनाओं की जानकारी दी। नाबार्ड के डीडीएम रतन कुमार ने केसीसी और पशुपालन ऋण के लिए प्रेरित किया। (संवाद)