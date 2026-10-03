Chitrakoot News: अधिवक्ता ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र

विज्ञापन

अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि सात अगस्त 2026 को उन पर जानलेवा हमला हुआ था। उन्होंने मानिकपुर थाने में शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तिवारी ने थाने में अपमानित करने और एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की धमकी देने का आरोप लगाया।उन्होंने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत मामले की निष्पक्ष जांच और लिखित निर्णय की मांग की है। थाना प्रभारी अजीत कुमार पांडेय ने आरोपों को निराधार बताया। कहा कि बटाईदार से खेती में रुपये को लेकर विवाद की जानकारी मिली थी। (संवाद)