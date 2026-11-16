Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Accused of attacking a salesman and robbing 41,000

Chitrakoot News: सेल्समैन पर हमला कर 41 हजार लूटने का आरोप

Mon, 16 Nov 2026 11:12 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Mon, 16 Nov 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
Accused of attacking a salesman and robbing 41,000
चित्रकूट। मानिकपुर थानाक्षेत्र के पेट्रोल पंप के सेल्समैन पर हमला कर 41 हजार लूटने का आरोप है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

सरैंया कस्बा निवासी पेट्रोल पंप संचालक मुन्नीलाल कोटार्य ने थाने में दी तहरीर में बताया कि शाम को बहिलपुरवा थानाक्षेत्र के ऐंचवारा के लौघटा निवासी सेल्समैन राजेश पाल (30) पंप पर काम कर रहे थे।

इसी दौरान सरैंया के ही रहने वाले सगे भाई किशन उपाध्याय और छोटू उपाध्याय लोहे की रॉड लेकर पहुंचे। दोनों ने सेल्समैन की पिटाई की, जिसमें उनका सिर फट गया। आरोप है कि इस दौरान हमलावर बिक्री के रखे 41 हजार रुपये छीन ले गए।
विज्ञापन

सेल्समैन का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एएसपी पीयूषकांत राय का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से जांच कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed