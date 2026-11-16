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Chitrakoot News: नहरों में पानी छोड़ें, खाद संकट दूर करें

Mon, 16 Nov 2026 11:09 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:09 PM IST
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Release water into the canals, resolve the fertilizer crisis
चित्रकूट। भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक सोमवार को चारों तहसीलों में हुई। किसानों ने नहरों की सफाई कर पानी छोड़ने, खाद संकट और अन्ना मवेशियों की समस्या दूर करने की मांग की।
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कर्वी में सदर तहसील अध्यक्ष नरेश सिंह के नेतृत्व में बैठक हुई। किसानों ने एसडीएम अजय कुमार को ज्ञापन देकर नहर सफाई और खाद उपलब्ध कराने की मांग की।
मानिकपुर में तहसील अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी ने कहा कि निंही, बगदरी और मनगवां गांव में अन्ना मवेशियों का आतंक है। स्थायी समाधान निकाला जाए। राजापुर में तहसील अध्यक्ष जसवंत सिंह चौहान ने बताया कि सिकरहा आवां गांव में पांच दिन से 45 बीघा खेत जलमग्न है, धान की फसल बर्बाद हो रही है। मऊ में तहसील अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि पलेवा का समय चल रहा है, लेकिन नहरों की सफाई नहीं हुई। मंडल महासचिव अरुण कुमार पांडेय, जिला प्रचार मंत्री अजीत कुमार शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष नीलकंठ द्विवेदी, जिला कोषाध्यक्ष नरेश तिवारी, शैलेंद्र सिंह, राधेश्याम सिंह, शैलेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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