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संवाद न्यूज एजेंसीचित्रकूट। चित्रकूट चैलेंज कप इस बार सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहेगा। यहां वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो-खो, कबड्डी की प्रतियोगिता भी होगी। यह सुरेंद्र पाल ग्रामोदय विद्यालय में आयोजित किया जाएगा।दीनदयाल शोध संस्थान और चित्रकूट स्पोर्ट्स क्लब की ओर से 13 से 27 दिसंबर तक नानाजी देशमुख चित्रकूट खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को जिला पंचायत सभागार में हुई बैठक में इसकी रूपरेखा तय की गई। मुख्य अतिथि संगठन सचिव अभय महाजन रहे, अध्यक्षता पूर्व सांसद भैरों प्रसाद मिश्र ने की।महोत्सव में चैलेंज कप पुरुष वर्ग का 13वां, महिला वर्ग का सातवां और सद्भावना कप का चौथा संस्करण होगा। पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, पंकज अग्रवाल, चंद्र प्रकाश खरे, अशोक गुप्ता, जगदीश गौतम स्वप्निल अग्रवाल, तुषार कांत शास्त्री, साकेत बिहारी शुक्ला, कमलेश कुमार आदि मौजूद रहे।