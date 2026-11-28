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प्रबंधन संकाय के अधिष्ठाता प्रो. देवेंद्र प्रसाद पांडेय ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि प्रो. नंदलाल मिश्रा ने संवाद को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बताया। कार्यक्रम में प्रो. सीताशरण गौतम और डॉ. रविकांत श्रीवास्तव विशिष्ट अतिथि रहे। डॉ. संतोष कुमार अरसिया ने प्रतियोगिता का संयोजन किया।डॉ. राकेश कुमार श्रीवास्तव ने संचालन समन्वयक की जिम्मेदारी निभाई। प्रतियोगिता का संयोजन यूथ रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार अरसिया ने किया। संचालन समन्वयक डॉ. राकेश कुमार श्रीवास्तव ने किया। (संवाद)