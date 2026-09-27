Chitrakoot News: आरोग्य मेले में 1130 को मिला इलाज

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विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचे 1130 मरीजों का पंजीकरण कर इलाज किया गया। इनमें 507 पुरुष, 427 महिलाएं व 196 बच्चे शामिल रहे। स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों ने मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक उपचार और परामर्श दिया।आरोग्य मेले में पीएचसी सीतापुर में सबसे अधिक 74 मरीज पहुंचे। यहां सीएमओ महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी तरह पीएचसी टिकरा में 57, बिहरवा में 55 और देवल में 52 मरीजों ने इलाज कराया। सरधुआ में 50 और परसौंजा में 49 मरीजों का पंजीकरण हुआ।महिला मरीजों की संख्या के मामले में पीएचसी टिकरा में सबसे अधिक 26 महिलाएं पहुंचीं। सीतापुर में 24 और बियावल में 23 महिला मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। बच्चों के इलाज के मामले में भी सीतापुर पीएचसी आगे रहा। यहां 27 बच्चों का पंजीकरण हुआ। बरवारा में 15 और सरधुआ में 12 बच्चों ने स्वास्थ्य शिविर में पहुंचकर इलाज कराया।