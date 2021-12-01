Chandauli News: पूविवि की महिला हॉकी टीम दूसरे पुरुष हैंडबॉल टीम तीसरे स्थान पर

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महिला हॉकी प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में टीम को तृतीय स्थान मिला।

पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयीय महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन संबलपुर विश्वविद्यालय ओडिशा में किया गया था। इसमें पूर्वांचल विश्वविद्यालय की महिला हॉकी टीम ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। जबकि पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में किया गया। इसमें पूर्वांचल विश्वविद्यालय की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। दोनों टीमों की इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई दी।

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वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की महिला हॉकी और पुरुष हैंडबॉल टीम ने पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है।