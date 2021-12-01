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Chandauli News: पांच हजार के बदले 50 हजार देने का लालच देकर महिलाओं से ठगी, आरोपी गिरफ्तार

Sat, 07 Nov 2026 02:04 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:04 AM IST
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Women swindled with the lure of receiving 50,000 in exchange for 5,000; accused arrested
पांच हजार रुपये के बदले 50 हजार रुपये देने का लालच देकर महिलाओं के बैंक खातों से बायोमैट्रिक के जरिये रुपये निकालने और लोन दिलाने के नाम पर चोरी करने के आरोपी को देवगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी गाजीपुर जिले का रहने वाला है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी के 9,200 रुपये बरामद किए हैं।
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देवगांव कोतवाल सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 16 अक्तूबर को एक महिला ने देवगांव थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि अंचल गोड़ निवासी शेखनपुर, थाना कासिमाबाद, गाजीपुर लोन दिलाने की बात कहकर उसके घर आया था। आरोप है कि आधार कार्ड लेने के बहाने कमरे में रखे पर्स से 15 हजार रुपये चोरी कर ली। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद दो अन्य महिलाओं ने भी आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। आरोप था कि वह गांव में महिलाओं को पांच हजार रुपये के बदले 50 हजार रुपये देने का लालच देकर आधार कार्ड लेता था और बायोमैट्रिक अंगूठा लगवाकर उनके बैंक खातों से ऑनलाइन रुपये निकाल लेता था। इन मामलों में भी अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस टीम ने तीन नवंबर की रात करीब 10.50 बजे चेवार फोरलेन के पास एक ढाबे से आरोपी अंचल गोड़ (38) को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी के 9,200 रुपये बरामद हुए। सुनील कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गाजीपुर के नोनहरा थाने में वर्ष 2019 में भी चोरी, धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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