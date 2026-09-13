हम सभी को भारत को समझना पड़ेगा : डाॅ.मनमोहन वैद्य

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हम इसे भूल रहे है। हम देश के नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को समझें। शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, जो भी देश विकसित हुए वहां के नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारी समझा।हमारा देश विश्व में विविधता में एकता के लिए, सबके सुख के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए जाना जाता है। हम अपने गौरव को समझे हमारी विशेषता अध्यात्म है। हम विश्व बंधुत्व की भावना को रखने वाले लोग है। कैप्टन एके सिंह ने कहा कि देश अपना है इस अपनत्व भाव से देश को आगे बढ़ाने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। डॉ. अविनाश पार्थडिकर, सह विभाग संघ चालक जौनपुर, जिला संघ चालक डॉ. सुभाष रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैप्टन डॉ. एके सिंह ने किया।कार्यक्रम में प्रांत कार्यवाह मुरली पाल, विभाग प्रचारक आदित्य, विभाग कार्यवाह डॉ. नितेश, विभाग कार्यवाहिका नीतू सिंह वीरेंद्र मौर्य, मनोज, लाल बहादुर पाल, वेद प्रकाश सिंह उपस्थित रहे।