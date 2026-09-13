Chandauli News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के संकल्प के साथ निकली विजय यात्रा

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यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक रमेश जायसवाल, विशिष्ट अतिथि सदर ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह बबलू, प्रांतीय उपाध्यक्ष ओमप्रकाश सिंह उर्फ ओपी सिंह और जिला प्रभारी वीर बहादुर मौर्य ने किया। यात्रा शुरू होने से पहले अतिथियों और पदाधिकारियों ने विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु रहे ब्रह्मलीन राष्ट्र संत महंत अवैद्यनाथ महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के संकल्प के साथ यात्रा रवाना हुई।प्रांतीय उपाध्यक्ष ओमप्रकाश सिंह उर्फ ओपी सिंह ने कहा कि महंत अवैद्यनाथ ने हिंदू समाज को संगठित करने और धार्मिक-सांस्कृतिक चेतना जगाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए विश्व हिंदू महासंघ लगातार जनजागरण का काम कर रहा है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर मौर्य पिंटू प्रधान, जिला उपाध्यक्ष राम नगीना गुप्ता, शिव बच्चन सिंह, राम नगीना सिंह, सुरेश मौर्य, विनोद गुप्ता, संतोष सिंह आदि मौजूद थे।शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से रखें बात : विधायकमुख्य अतिथि भाजपा विधायक रमेश जायसवाल ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ी है। अपनी भावनाओं को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से रखना जरूरी है। सदर ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह बबलू ने महंत अवैद्यनाथ महाराज के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने सनातन समाज को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।