फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Two people, including a former bank employee, were arrested for opening over 300 accounts on the pretext of Mudra loans.

Chandauli News: मुद्रा लोन का झांसा देकर 300 से ज्यादा खाते खुलवाने वाला पूर्व बैंककर्मी समेत दो गिरफ्तार

Sun, 13 Sep 2026 01:20 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Two people, including a former bank employee, were arrested for opening over 300 accounts on the pretext of Mudra loans.
धानापुर पुलिस के गिरफ्त में साइबर ठग के आरोपी आशीष और रोहित। स्रोत:-जागरूक पाठक
धानापुर। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन का लाभ दिलाने का झांसा देकर बैंक खाते खुलवाने और उनमें साइबर ठगी की रकम मंगाने वाले गिरोह के दो सदस्यों आशीष विश्वकर्मा और रोहित कुमार उर्फ काला को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। रोहित कुमार उर्फ काला एक्सिस बैंक में कर्मचारी रह चुका है। पुलिस के अनुसार, उसने बैंक में तैनाती के दौरान 300 से ज्यादा खाते खुलवाए थे। इन खातों के साइबर अपराध में संलिप्तता की जांच की जा रही है।
विज्ञापन

अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को ओदरा मार्ग से दोपहर 12:20 बजे गिरफ्तार किया। इनमें धीना थाना क्षेत्र के पसाई गांव निवासी आशीष विश्वकर्मा (22) और बलुआ थाना क्षेत्र के सेवढ़ी मड़ई गांव निवासी रोहित कुमार उर्फ काला (31) शामिल है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि गिरोह का नेटवर्क आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा तक फैला है। फिलहाल चार संदिग्ध म्यूल खातों के प्रारंभिक विश्लेषण में इनके खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर 18 शिकायतें मिली हैं। इनमें करीब 2.50 लाख रुपये की ठगी की शिकायत दर्ज है। आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन, कूटरचित आधार कार्ड, एक एटीएम कार्ड और एक चेकबुक बरामद हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

------------------
खाताधारकों से लेते थे एटीएम कार्ड और ओटीपी का एक्सेस
पुलिस ने बताया कि आरोपी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देते थे। इसके लिए जीरो बैलेंस पर बैंक खाते खुलवाते थे। इसके बाद खाताधारकों से एटीएम कार्ड और ओटीपी का एक्सेस हासिल कर गिरोह को पूरी जानकारी भेज दी जाती थी। आरोपियों के अनुसार, मुंबई में बैठे उनके सहयोगी फर्जी लोन वेबसाइट और भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से ठगी कर इन्हीं खातों में रकम मंगाते थे। बाद में एटीएम कार्ड के जरिये रुपये निकालकर गिरोह में बांट दिए जाते थे।
----------------
300 खातों की जांच से खुल सकता है बड़ा नेटवर्क
पुलिस के अनुसार, रोहित कुमार एक्सिस बैंक सकलडीहा में कर्मचारी था, तब उसने करीब 300 बैंक खाते खुलवाए थे। बैंक में संदिग्ध गतिविधियां सामने आने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस का दावा है कि बैंकिंग प्रक्रिया की जानकारी का इस्तेमाल उसने साइबर अपराध के लिए किया और अपने साथियों को भी खातों के इस्तेमाल का तरीका बताया। पुलिस ने चार बैंक खातों का प्रारंभिक विश्लेषण किया है। इन खातों के खिलाफ साइबर फ्रॉड की 18 शिकायतें मिली हैं। पुलिस सभी 300 खातों की जांच कर रही है। इससे बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।
-------------------
आधार कार्ड पर बदल देते थे पहचान
पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सदस्य साइबर ठगी की रकम मंगाने के लिए दूसरे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल करते थे। जांच से बचने के लिए आरोपी फर्जी आधार कार्ड का भी इस्तेमाल करते थे। पूछताछ में आशीष ने कथित तौर पर बताया कि उसने अन्य लोगों के नाम-पते वाले आधार कार्ड पर अपनी फोटो लगाकर उसका इस्तेमाल किया था।

--------------
पीड़ितों के खातों से लाखों के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा
22 फरवरी 2026 को साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज हुई थी। असना गांव निवासी एहतशामुद्दीन और उनके साथियों ने आरोप लगाया था कि जनवरी 2024 में एक्सिस बैंक के कर्मचारी रोहित कुमार और उसके साथी रावण उर्फ शुभम ने सरकारी सुविधाओं का लालच देकर उनके खाते खुलवाए थे। इसके बाद उन्हें पासबुक दे दी गई, लेकिन एटीएम कार्ड नहीं दिया गया। बाद में उनके ई-मेल पर बैंक खातों में भारी लेनदेन के मेसेज आने लगे। बैंक जाकर जानकारी की तो खातों से लाखों रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पता चला। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो म्यूल खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम के लेनदेन का मामला सामने आया।
--------------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed