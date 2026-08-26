Chandauli News: मानस नगर क्रॉसिंग पर ट्रेलर फंसा, आठ घंटे लगा जाम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:54 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:54 AM IST
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पीडीडीयू नगर। मानस नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास मंगलवार सुबह आठ बजे डीएफसीसी का सामान लेकर जा रहा ट्रेलर मोड़ पर फंस गया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब आठ घंटे तक जाम रहने से मानस नगर समेत आसपास की कॉलोनियों के लोगों और अलीनगर-मुगलसराय मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
ट्रेलर पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसीसी) के लिए रेल की पटरी लदी थी। मानसनगर गेट के पास सड़क की बनावट और ट्रेलर की अधिक लंबाई के कारण वह मोड़ पर फंस गया। चालक ने ट्रेलर निकालने का प्रयास किया, लेकिन भारी वजन और अधिक लंबाई के कारण सफलता नहीं मिली। इससे दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई और आवागमन प्रभावित हो गया। स्कूली बच्चों और कार्यालय जाने वाले लोगों को भी परेशानी हुई। कई लोगों को दूसरे रास्तों से होकर गंतव्य तक पहुंचना पड़ा।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर पहले भी बड़े वाहनों के फंसने से जाम की समस्या सामने आती रही है। इसके बावजूद भारी वाहनों के आवागमन को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है।
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सूचना पर अलीनगर पुलिस और यातायात पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन मंगवाकर ट्रेलर हटाने का प्रयास शुरू कराया। काफी मशक्कत के बाद देर शाम ट्रेलर को सड़क से हटाया जा सका।
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ट्रेलर पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसीसी) के लिए रेल की पटरी लदी थी। मानसनगर गेट के पास सड़क की बनावट और ट्रेलर की अधिक लंबाई के कारण वह मोड़ पर फंस गया। चालक ने ट्रेलर निकालने का प्रयास किया, लेकिन भारी वजन और अधिक लंबाई के कारण सफलता नहीं मिली। इससे दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई और आवागमन प्रभावित हो गया। स्कूली बच्चों और कार्यालय जाने वाले लोगों को भी परेशानी हुई। कई लोगों को दूसरे रास्तों से होकर गंतव्य तक पहुंचना पड़ा।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर पहले भी बड़े वाहनों के फंसने से जाम की समस्या सामने आती रही है। इसके बावजूद भारी वाहनों के आवागमन को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है।
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सूचना पर अलीनगर पुलिस और यातायात पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन मंगवाकर ट्रेलर हटाने का प्रयास शुरू कराया। काफी मशक्कत के बाद देर शाम ट्रेलर को सड़क से हटाया जा सका।