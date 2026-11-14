Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   The city procession of Lord Bhaskar went out with horse riding

Chandauli News: घोड़ों की सवारी के साथ निकली भगवान भास्कर की नगर यात्रा

Sat, 14 Nov 2026 12:10 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
The city procession of Lord Bhaskar went out with horse riding
पीडीडीयू नगर के मानसरोवर तालाब से झंडी दिखाकर सूर्यदेव के सवारी घोड़ा को छोड़ते समाजसेवी सतीश य
मानसरोवर तालाब पर 24 घंटे का अखंड हरिकीर्तन शुरू
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पीडीडीयू नगर। लोक आस्था के महापर्व डाला छठ के चार दिवसीय आयोजन के पहले दिन शुक्रवार को मानसरोवर तालाब पर धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हुई। इस दौरान भगवान भास्कर की सवारी के प्रतीक घोड़ों को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। साथ ही सूर्य मंदिर में 24 घंटे का अखंड हरिकीर्तन शुरू हुआ। नगर भ्रमण से पहले संगठन के संरक्षक सतीश यादव ने पत्नी के साथ सवारी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर व्रतियों को प्रसाद तैयार करने के लिए नई ईंटें और आम की लकड़ी वितरित की गई।

भगवान भास्कर की सवारी जीटी रोड होते हुए दामोदरदास पोखरा, सुभाष नगर पोखरा, रामजानकी पोखरा, अलीनगर, मुगलचक पोखरा, मानस कॉलोनी, डीजल कॉलोनी, सेंट्रल कॉलोनी और परशुरामपुर पहुंची। इसके बाद वापस मानसरोवर तालाब पहुंचकर नगर भ्रमण का समापन हुआ। इस दौरान व्रतियों को आम की लकड़ी, चूल्हा तैयार करने के लिए नई ईंटें और पूजा के लिए नारियल भी वितरित किए गए। श्री श्री सूर्य मंदिर मानसरोवर तालाब के संस्थापक कृष्ण गुप्ता ने बताया कि शनिवार को अखंड हरिकीर्तन की समाप्ति के बाद 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ शुरू होगा। इसके साथ ही काशी से नौ कन्याएं गंगाजल लेकर आएंगी। गाय के दूध और पंचगव्य से धार्मिक अनुष्ठान किया जाएगा। अशोक, आम, केले और गन्ने की पत्तियों से तैयार माला से पूरे मानसरोवर तालाब की घेराबंदी कर शुद्धिकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तालाब के चारों सेक्टरों में कार्यकर्ताओं ने सफाई कराई है। छठ पूजा तक लगातार साफ-सफाई अभियान जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed